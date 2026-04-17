◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

またしても緊迫した接戦になった。ベンチの阿部監督は動じず冷静だった。初回に３点先制し、追い上げられるも４―３で勝利。昨年から甲子園での阪神戦は異例の１０試合連続１点差となり「いやもう、想定内ですね」と、涼しい顔で振り返った。先発・田中将から継投した７回以降は田中瑛、大勢、マルティネスの勝利の方程式で無失点リレー。敵地で２連勝を飾った。

１４日の初戦は４―３で逆転勝利。前日１５日が雨天中止になったが、勢いは続いていた。初回に今季初１番の松本と２番・佐々木の帝京コンビが四球で出塁。今季２登板とも初回に失点していた初対戦の左腕・ルーカスから好機を作ると、４番ダルベックが先制３ランを放った。阿部監督は「すごく貴重な本塁打でした」とウィーラー打撃コーチらと、ベンチで拍手で出迎えた。チーム１１試合ぶりの初回得点で主導権を握った。

ベンチの雰囲気が良い。一塁走者の佐々木がルーカスのけん制球で飛び出して盗塁死。二塁・浦田も守備でミスがあった。それでも暗くならず「次、次！」という前向きな空気が充満している。阿部監督は「無難にやろうとしたら動けなくなる」と、失敗を恐れず背中を押す方針を掲げている。甲子園の独特の空気で若手が躍動し、紙一重の接戦を２試合連続で勝てたのと無関係ではないだろう。

昨年は阪神戦８勝１７敗で東京Ｄも含めて８敗が１点差だった。その悔しさを胸に甲子園で２勝。１７日からのヤクルト３連戦（神宮）へ弾みをつけた。「すごく大きいですけど（東京に）帰ってからも、また大事な試合があるので。もう一回、気を引き締めて。チームとして締めていきたい」。超満員の甲子園で巨人は変わったという印象を植えつけた。（片岡 優帆）