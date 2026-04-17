◆米大リーグ ブルワーズ２―１ブルージェイズ（１６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後初めての一塁スタメンだったが、４打数無安打で２試合連続ノーヒットに終わった。打率はつい２割ちょうどまで低下した。

この日は中飛、空振り三振、遊ゴロ、遊ゴロ。２回２死で迎えた中飛はセンター右へ飛距離３８０フィート（約１１５・８メートル）と大きな当たりだったが、あとひと伸び足りなかった。

前日１５日（同１６日）の同戦ではメジャー初のＤＨで出場するも３打数無安打１四球だった岡本。１４日（同１５日）の試合では、１点を追う９回無死二、三塁から左前へ起死回生の同点タイムリーでチームの逆転勝利に貢献。出場１０試合目で４月初打点を挙げ、７回の内野安打と合わせて自身５試合ぶりのマルチ安打としていたが、その勢いが続かなかった。

メジャー１年目の今季はデビューから６試合連続安打を放つなど順調なスタート。３月２９日（同３０日）の本拠地・アスレチックス戦では待望の１号を放ち、３０日（同３１日）のロッキーズ戦では２試合連発をマークしたが、４月に入ってからは苦しんでいる。１１日（同１２日）には休養のため初めて欠場。初めて対戦する相手、環境にも慣れていく難しさはあるが、今月は４５打数７安打の打率１割５分６厘となった。