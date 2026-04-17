「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

前向きな言葉とは裏腹に、目は充血し、少し震える声が胸中の悔しさを物語った。４万２６０１人がスタンドを埋めた甲子園球場。阪神・藤川監督が「特別」とライバル心を隠さぬ宿敵・巨人を相手に、２戦連続の惜敗は「伝統の一戦」という舞台の厳しさを改めて感じさせた。苦しい試合展開だった。

初回、スライドで先発を託したルーカスが、先頭から２者連続で四球を与えた。過去２戦と同様に立ち上がりの不安定さを露呈。１死後、ダルベックに３ランを浴びた。開始１０分で許した大量ビハインド。「４月ですから。どんな選手でも簡単ではない」とかばったが、流れを完全に失った。

助っ人は三回にも４連打で失点を許した。それでもシーズン１４３試合を考えれば必要不可欠な存在。「気にせず慣れていくことです」と四、五回も辛抱強く復調を待った。５回７安打４失点は収穫の“一敗”。「経験を積んで？そうですね。いつも言っている通りです」と、泰然を貫きながらリベンジを期待した。

一方、打線は最後まで一打逆転の雰囲気をつくった。初回の攻撃で佐藤輝が４号２ラン。一方的になりかけた試合の流れを引き戻すと、２点を追う五回にも下位打線がチャンスをつくった。１死から開幕カード３月２９日の巨人戦以来、１４試合ぶりにスタメン出場した小幡が左前打で出塁。代打・福島は二塁前の打球を放ち、一塁に頭から飛び込んで内野安打とした。近本がつなぎ、中野の犠飛で再び１点差だ。

「こういう展開なんでしょうね。それが１年間、続きますから」

八回には無死二塁をつくったが、４番・佐藤輝、５番・大山の中軸が凡退。甲子園球場での巨人戦は、昨季から１０試合連続で１点差と接戦が続く。今季初の連敗でカード負け越しも初。シーズン最初の本拠地対戦カードで、巨人に負け越すのは２０１９年以来となった。「全てを糧にして戦っていく。それがペナントレース。きっちりとまた戦っていきます」と藤川監督。まだ１７試合。悔しさを力に変えて常勝チームを築く。