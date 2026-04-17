「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

自然と心は穏やかだった。プロ初出場は１点を追う九回、代打で登場した。先頭で守護神・マルティネスと対峙（たいじ）。いきなりの過酷な場面にも、阪神・嶋村の目は生気に満ちていた。「相手が誰であろうと自分のスイングをするだけなので」。３月１１日に支配下を勝ち取った男が、真の一歩を聖地に刻んだ。

初球から魅せる。スピンの利いた１５２キロ内角直球を豪快にスイング。ただ、ファウルとなり「初見は『すぐ行こう』と思ってた中でのファウルやったので、ちょっと悔やまれるかなと思います」と唇をかむ。１ボールを挟んだ３球目のスプリットを捉えきれず、プロ初打席は左飛。今季１７試合目でようやく巡ってきた出番で快音を響かせることはできなかった。

それでも「あそこで起用してくれたっていうところは、ちょっとは成長できるのかなと思います」と今後へつながる１打席だったことに間違いはない。「良い方向に捉えて、次もし打席を与えてもらえる機会があるなら自分のスイングをするだけ」。限られたチャンスを逃さぬよう、再び積み重ねの日々へ向かう。