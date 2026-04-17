「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

白星が遠い。阪神・ルーカスはスタンドへ吸い込まれていく白球を見つめ、ぼうぜんと立ち尽くした。来日後、３試合目の登板となった助っ人は５回７安打４失点。３試合連続で初回に失点を許し、課題を解消できなかった。

「初回の入り方という意味で、良い仕事ができていない。自分の中で問題を見つけて取り組んで、初回から投げられるようにしたい」

厳しい立ち上がりだった。先頭の松本にストレートの四球。続く佐々木に対しても２球連続でボール。球場には虎党のため息が漏れる。３球目で初めてのストライクを入れたが、フルカウントからの６球目が外れて四球。無死一、二塁を背負った。泉口を中飛に仕留めたが、続くダルベックに左越え３ランを被弾。３試合の計９失点のうち初回は７失点。初回防御率は２１・００まで跳ね上がった。

二回は無失点に抑え、落ち着きを取り戻したかに見えたが、再び三回につかまった。佐々木、泉口、ダルベック、キャベッジに４連打を浴びて失点。マウンドで渋い表情を見せた。「違和感があるわけではない。二回以降はある程度できた」と自身に言い聞かせるように次戦を見据えた。

前日１５日の試合が雨天中止となり、この日はスライド登板だったが、「それは関係ない」と影響は否定。言い訳をすることなく責任を背負った。