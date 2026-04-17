ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30
結果 20.7万人
予想 21.3万人 前回 21.8万人（21.9万人から修正）
＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（4月）21:30
結果 26.7
予想 10.0 前回 18.1
＊米鉱工業生産（3月）22:15
結果 -0.5％
予想 0.1％ 前回 0.7％（0.2％から修正）（前月比）
【発言・ニュース】
＊米国はイラン合意に６カ月必要
湾岸アラブ諸国および欧州の一部指導者は、米・イランの和平合意には約６カ月を要するとの見方を示し、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えていると伝わった。
＊イスラエルとレバノンが１０日間の停戦に合意
トランプ大統領はイスラエルとレバノンが「両国間の和平実現に向け、米東部時間午後５時から、１０日間の停戦を正式に開始することで合意した」と投稿した。
＊ミランＦＲＢ理事
・年内３回、場合によっては４回の利下げを支持。
・紛争は今後１２－１８カ月のインフレ見通しに変化を与えていない。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・基礎的インフレは正しい方向に向かっている。
・ショック長期化ならインフレが上昇し、成長鈍化の恐れ。
・長期的なインフレ期待は依然しっかりと定着。
・すでに非エネルギー価格への波及が見られる。
・リスクバランスを取るための政策は適切な位置。
・雇用市場は概ね安定しているが、一部で軟化の兆候。
・紛争は米経済に大規模な供給ショックをもたらす可能性。
・昨年の米労働市場の弱さはＡＩが原因ではない。
・短期金融市場は驚くほど円滑に機能。
・投資家はプライベート・エクイティへの資産配分を再評価。
・ＦＲＢは銀行のプライベート・エクイティへのエクスポージャーを注視。
・ノンバンク融資の動向を把握するのは困難。
＊レーン・フィンランド中銀総裁
ＥＣＢ理事のレーン・フィンランド中銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは、イラン紛争による経済への影響を見極めるため、拙速な判断は避けるべきだとの認識を示した。
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30
結果 20.7万人
予想 21.3万人 前回 21.8万人（21.9万人から修正）
＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（4月）21:30
結果 26.7
予想 10.0 前回 18.1
＊米鉱工業生産（3月）22:15
結果 -0.5％
予想 0.1％ 前回 0.7％（0.2％から修正）（前月比）
【発言・ニュース】
＊米国はイラン合意に６カ月必要
湾岸アラブ諸国および欧州の一部指導者は、米・イランの和平合意には約６カ月を要するとの見方を示し、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えていると伝わった。
＊イスラエルとレバノンが１０日間の停戦に合意
トランプ大統領はイスラエルとレバノンが「両国間の和平実現に向け、米東部時間午後５時から、１０日間の停戦を正式に開始することで合意した」と投稿した。
＊ミランＦＲＢ理事
・年内３回、場合によっては４回の利下げを支持。
・紛争は今後１２－１８カ月のインフレ見通しに変化を与えていない。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・基礎的インフレは正しい方向に向かっている。
・ショック長期化ならインフレが上昇し、成長鈍化の恐れ。
・長期的なインフレ期待は依然しっかりと定着。
・すでに非エネルギー価格への波及が見られる。
・リスクバランスを取るための政策は適切な位置。
・雇用市場は概ね安定しているが、一部で軟化の兆候。
・紛争は米経済に大規模な供給ショックをもたらす可能性。
・昨年の米労働市場の弱さはＡＩが原因ではない。
・短期金融市場は驚くほど円滑に機能。
・投資家はプライベート・エクイティへの資産配分を再評価。
・ＦＲＢは銀行のプライベート・エクイティへのエクスポージャーを注視。
・ノンバンク融資の動向を把握するのは困難。
＊レーン・フィンランド中銀総裁
ＥＣＢ理事のレーン・フィンランド中銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは、イラン紛争による経済への影響を見極めるため、拙速な判断は避けるべきだとの認識を示した。