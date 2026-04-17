【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30

結果 20.7万人

予想 21.3万人 前回 21.8万人（21.9万人から修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（4月）21:30

結果 26.7

予想 10.0 前回 18.1



＊米鉱工業生産（3月）22:15

結果 -0.5％

予想 0.1％ 前回 0.7％（0.2％から修正）（前月比）



【発言・ニュース】

＊米国はイラン合意に６カ月必要

湾岸アラブ諸国および欧州の一部指導者は、米・イランの和平合意には約６カ月を要するとの見方を示し、その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えていると伝わった。



＊イスラエルとレバノンが１０日間の停戦に合意

トランプ大統領はイスラエルとレバノンが「両国間の和平実現に向け、米東部時間午後５時から、１０日間の停戦を正式に開始することで合意した」と投稿した。



＊ミランＦＲＢ理事

・年内３回、場合によっては４回の利下げを支持。

・紛争は今後１２－１８カ月のインフレ見通しに変化を与えていない。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・基礎的インフレは正しい方向に向かっている。

・ショック長期化ならインフレが上昇し、成長鈍化の恐れ。

・長期的なインフレ期待は依然しっかりと定着。

・すでに非エネルギー価格への波及が見られる。

・リスクバランスを取るための政策は適切な位置。

・雇用市場は概ね安定しているが、一部で軟化の兆候。

・紛争は米経済に大規模な供給ショックをもたらす可能性。

・昨年の米労働市場の弱さはＡＩが原因ではない。

・短期金融市場は驚くほど円滑に機能。

・投資家はプライベート・エクイティへの資産配分を再評価。

・ＦＲＢは銀行のプライベート・エクイティへのエクスポージャーを注視。

・ノンバンク融資の動向を把握するのは困難。



＊レーン・フィンランド中銀総裁

ＥＣＢ理事のレーン・フィンランド中銀総裁の発言が伝わっており、ＥＣＢは、イラン紛争による経済への影響を見極めるため、拙速な判断は避けるべきだとの認識を示した。

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