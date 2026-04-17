◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が甲子園の阪神戦では１６年ぶりの白星となる今季２勝目を挙げた。移籍後初のスライド登板で６回７安打３失点の粘投。初回のボビー・ダルベック内野手（３０）の４７打席ぶりの一発となる先制３ラン、３回のキャベッジの適時打による４点を守り、移籍後初登板となった伝統の一戦で野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて日米通算勝利数を２０２に伸ばした。チームは甲子園で２戦２勝。１７日からは敵地・神宮で首位ヤクルトとの３連戦に臨む。

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試合後、田中将が言った。「長いこと勝てんかったな」。甲子園で勝利投手になったのは１１年４月１５日のオリックス戦以来。当時は東日本大震災の影響で仙台の本拠地が使えなかったシーズン。ホーム開幕戦の先発としてマウンドに上がり９回２失点で完投した。「震災の年ですよね。甲子園を使わせていただいたゲームで、何とか勝ちたいなっていう思いがあった。あの勝利は覚えてます」

震災以降は毎年、自分なりの形で復興支援を続けてきた。その思いは巨人に来た今も変わらない。昨年１１月には仙台市内で小学生向けの野球教室を開催。東京から気仙沼市まで足を運び、地元の子どもたちと避難訓練も行った。「微力でも自分にできることは毎年やっていきたい。『何年たったから』とかは関係ない」。あれから１５年。甲子園には「とにかく勝ててよかった」と笑う背番号１１がいた。