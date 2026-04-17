◇パ・リーグ オリックス7―1西武（2026年4月16日 京セラD大阪）

らしさを取り戻し、強気に攻めた。オリックス・寺西が6回5安打1失点の力投で、今季初勝利。21年の最長記録に並ぶ京セラドームでの8連勝をもたらした。

「真っすぐで押せて、1点で止められたのでそこは良かった」

今季初先発だった3日の日本ハム戦（エスコン）で、4回途中6失点KO。「逃げた感じの勝負になってしまった」と悔恨を残し、岸田監督からも「（気持ち的にも）引いていた」と指摘された。2回完全投球で注目を集めた侍ジャパンとの壮行試合をはじめ、直球主体で攻め込む投球スタイルを再確認。日本ハム戦で39.3％だったストレートの割合を46.7％に増やし、内角を果敢に突いた。

自慢の直球があるからこそ、さえ渡ったのがフォーク。元々持っていた2種類に加え、昨秋キャンプで平野兼任コーチ、今春キャンプでは宮城、富山と同僚らから握りを学んで“5種のフォーク”を習得した。この日は元々自らが操っていたスライダー方向に落ちる球で、4奪三振。「三振を欲しいところで取れた」と今後に向けても手応えをつかんだ。

チームは今季2度目の同一カード3連勝で、貯金を今季最多の3として2位浮上。17日から首位・ソフトバンクとの3連戦に向けて勢いをもたらした2年目右腕は、「1年間ローテを守れるように」と決意を示した。（阪井 日向）