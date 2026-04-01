開催：2026.4.17

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ブルージェイズ]

MLBの試合が17日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

3回表、9番 タイラー・ハイネマン 2球目をスクイズ成功でブルージェイズ得点 MIL 0-1 TOR

4回裏、5番 ルイス・レンヒーフォ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 1-1 TOR

7回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 3球目をスクイズ成功でブリュワーズ得点 MIL 2-1 TOR

試合は2対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで5勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのトーマス・ナンスで、ここまで0勝1敗0S。ブリュワーズのセルパにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.200となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 05:00:30 更新