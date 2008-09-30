大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）で5月1日の新弟子検査を経てデビュー予定のリ・ビル・クリストファー（22＝雷部屋）のしこ名が「火雷（ほのいかづち）」に決まったことが16日までに分かった。自ら師匠の雷親方（元小結・垣添）に「これでいきます。お願いします！」と直談判して承諾された。

入門が決まった2月前から考えていた。本名のクリストファーは「キリストを運ぶ者」という意味で「近しい名前がいいなと」。火雷は日本神話に登場する八雷神の一つで、火の神としても信仰された。「言いたくなるようなしこ名が良かった。シンプルで格好いい名前にしたかった」と言う。アニメ好きで「鬼滅の刃」も参考にした。登場キャラクターの我妻善逸の技にも使われる名で「響きがいい」と心に決めた。

日体大出身で横綱・大の里の3学年後輩。昨年の国民スポーツ大会成年男子で準優勝し、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏む。1メートル91、165キロの立派な体格で「年内には関取になりたい。しこ名に負けないような力士になりたい」。雷親方も「気分よく相撲を取らせて、悔いがない相撲人生を歩ませてやりたい」と期待する大器が、角界にその名をとどろかせる。

◇リ・ビル・クリストファー 2003年（平15）7月16日生まれ、川崎市出身の22歳。幼少期はバスケットボールや空手をやっていたが、地元の川崎相撲クラブで相撲を始め神奈川・向の岡工を経て日体大へ。4年時は相撲部主将を務め、国民スポーツ大会成年男子で2位、全国学生選手権でも個人3位。大学OBの雷親方の勧誘もあり、雷部屋に入門。得意は突き、押し。家族はフィリピン出身の母、姉。1メートル91、165キロ。