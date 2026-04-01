ウクライナ侵略を続けるロシアで詐欺犯罪が社会問題化している。

被害は軍事作戦に参加する兵士の家族にも広がり、作戦参加の意欲をそぎかねない。プーチン政権は批判の矛先が政権に向かわないよう対策に躍起になっている。

「父親はローンを組もうとしていた。手続きに必要なアプリを携帯電話に入れてほしい」

軍事作戦で父親を失った、露中部チェリャビンスク州の少年（１７）のもとに昨年、電話がかかってきた。少年が指示に従うと、今度は捜査員を名乗る人物から電話があり、「おとり捜査で『運び役』になってほしい」と頼まれた。しかし、依頼に応じて少年が運んだ現金は詐欺集団に渡ったことが判明し、少年は詐欺罪で起訴された。

軍事作戦に関連した悪質な手口も後を絶たない。タス通信によると、２月には、兵士の資産管理に関する委任状を偽造し、給付金をだまし取った疑いで３人が起訴された。極東地域では４月、兵士の死亡に対し支払われた補償金５４０万ルーブル（約１１３０万円）を家族からだまし取った男が起訴されたことも判明した。

ロシアの銀行最大手ズベルの推計によると、スマートフォンなどを介した詐欺の被害額は２４年に約２９５０億ルーブル（約６１００億円）に上り、２２年の約１２００億ルーブルの約２・５倍に達した。

詐欺被害の拡大は、ウクライナ侵略開始後、ロシアから欧米の情報セキュリティー企業などが撤退するなどし、企業の個人情報の管理が脆弱（ぜいじゃく）になったことが一因との指摘がある。詐欺集団が利用者らにスマホなどで操作させ個人アカウントを乗っ取り、個人情報を悪用するケースも相次いでいる。

このため、露政府は２５年、スマホのＳＩＭカードの管理の厳格化を含む約３０項目の対策を打ち出した。プーチン大統領は３月、内務省幹部らとの会議で、詐欺被害者の救済措置にも注力するよう強調。露大統領府は４月、プーチン氏が担当副首相とこの問題を協議する様子も放映した。詐欺被害の拡大が続いて不信感が膨らめば、政権批判につながりかねないことを懸念しているとみられる。

今春からは詐欺が疑われる事案について治安機関と銀行、通信会社が情報を共有する制度が始まった。被害防止と称して正常な取引まで止められるなど過剰な対策につながる恐れがあり、専門家からは「詐欺対策が管理体制の強化に向かえば、経済活動を制限することになる」との指摘も出る。