お笑いタレントのまちゃまちゃ（49）が16日、都内で周年ライブ「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭【独身披露宴】」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の取材会を行った。「同期も相方もおらず、30年間頑張ってきた自分へのご褒美」と開催への意気込みを語った。

当日は50歳の誕生日で親交のある綾小路翔（49）らが所属する「氣志團」らがゲストとして駆けつける。綾小路とは千葉県君津市立周西（すさい）中学校の同級生で、生まれた病院、血液型、星座も一緒。現在も「マブダチ」という仲だ。上京し始めた頃に同じ荻窪に住んでいた縁もある。

まちゃまちゃは「異性で良かった。あともう少しでわれわれは、おじさんとおばさんで入れ替わる瞬間が来ると思う。近いところまでは来ているので、それまで長生きしたい。周りからはきょうだいに間違われる。なんなら綾小路のお母さんに“まちゃさん、どんどん似てくるわね。生まれた病院が一緒だからかしら”と恐ろしいことを言われる」と笑った。

25周年はコロナ禍にあたり、思うように活動ができなかった。今回はリベンジの思いも込め、氣志團の他にもギターウルフ、怒髪天、ピーズ、ニューエロティカがライブに参戦する。当初、コンセプトは生前葬か披露宴で迷っていたというが、綾小路の「生前葬はまだ早い」という鶴の一声で披露宴に決定。「踏みとどまったのは綾小路の一言でした。彼らのおかげで今回ゲストに来てくれるニューエロティカとも仲良くなれた。東京出てきて綾小路に会った1996、97年のことが今につながっている」と友人がもたらした縁に感謝した。

50代突入を前に健康への意識も高まっている。「とにかく健康だけ。体と頭に気をつけたい。あとはちょっとでも長続きできるように声を守る。やれるところまでやりたい」。その目は穏やかに次を見据えていた。