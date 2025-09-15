◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が甲子園の阪神戦では１６年ぶりの白星となる今季２勝目を挙げた。移籍後初のスライド登板で６回７安打３失点の粘投。初回のボビー・ダルベック内野手（３０）の４７打席ぶりの一発となる先制３ラン、３回のキャベッジの適時打による４点を守り、移籍後初登板となった伝統の一戦で野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて日米通算勝利数を２０２に伸ばした。チームは甲子園で２戦２勝。１７日からは敵地・神宮で首位ヤクルトとの３連戦に臨む。

じっくりと観察し、仕留めにかかった。１点差に迫られた直後の５回２死一、二塁。田中将は狙い通りの外角低めスプリットで、森下に手を出させた。最大の危機を三振で脱出。右手を掲げてスイングをアピールした。今季３登板目で初の無四球、６回３失点の粘投。阪神相手に甲子園で１６年ぶりに白星を挙げ「いや〜。本当久しぶりに勝つことができたのでうれしいですね」と感慨に浸った。

移籍２年目で初の伝統の一戦。初回、佐藤に２ランを浴びるも２、３回を３者凡退とすぐ切り替えた。「丁寧に仕事をする。何とか連勝したい気持ちで」と、７安打を許しながら８２球で２戦連続のクオリティースタート（６回以上自責３以内）につなげた。これで野茂英雄を抜き単独３位の日米２０２勝。阿部監督も「スライド（登板）は精神的にキツかったと思うけど要所を締めてよく粘ってくれた」と、たたえた。

駒大苫小牧では全国制覇と準Ｖ。聖地でその名をとどろかせた。「甲子園の思い出？ たくさん」と一つに絞れないのもレジェンドならでは。宝塚ボーイズ時代は熱心に甲子園に通った。「高校野球を見ていた。自分の勉強のため」。スタンドに座って球児のプレーを目に焼きつける。何か吸収できるものはないかと研究した。野球への真摯（しんし）な姿は３７歳の今も変わらない。シーズンでは４年ぶりに、黒土のマウンドへ帰ってきた。

名球会投手の原点を培ったのも地元・兵庫。小中学校時代は捕手で、打者を徹底的に観察し配球に生かす癖がついた。「僕のピッチャー人生はずっとそう。キャッチャーを長いことやってきたから、それを自分の武器やと思ってる。他の投手より配球を自分で考えて投げているのが強みやと。中学、高校、プロ入ってからもそう。ずっと思ってきた」。勝負どころは決して間違えない。この日もツーシームなど６種の変化球で多彩に猛虎打線をかわした。

雨天中止の１５日からスライドでの出番。「全然難しいと思っていないので別に何とも」と頼もしい気概で２連勝に導いた。楽天時代から、試合中止の翌日に先発した試合では計５戦３勝無敗。開幕からチーム最年長がフル回転で貢献している。「捕手と意思疎通して、いい配球で抑えられた。今日は喜んで、次に向けて調整していきたい」。ヒーローインタビューで浴びた無数のフラッシュ。甲子園の主役はやはりこの男だった。（堀内 啓太）

◆掛布雅之Ｐｏｉｎｔ 田中将の投球からは、ピンチで絶対にコントロールミスしない意思が伝わってきた。初回に佐藤に２ランを浴びたインハイのストレートも失投ではなく、コースにきっちり投げ切っていた。かつての剛球は投げられなくなっても、丁寧に低めに集め、多彩な変化球で球速差をつけていた。肉体的にも精神的にも疲れる我慢の投球は素晴らしかった。