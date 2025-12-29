◆阪神大学野球春季リーグ戦 ▽第１節２回戦 天理大７―０大阪電通大＝８回コールド＝（１６日・あじさいスタジアム北神戸）

雨天順延となった第１節２回戦が行われた。開幕３連勝の天理大は今秋のドラフト候補の的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）が８回を７安打無失点。１１奪三振の力投でコールド勝ちし、４連勝で単独首位に立った。

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１８６センチ、７１キロの右腕・的場が快投を演じた。立ち上がりは先頭打者を一ゴロ失策で出塁させ二盗を許すが、アウトをすべて三振で奪うと、落ち着いた投球を見せる。許した安打はすべて単打。危なげない投球で１１三振を奪った。

「状態は結構良かったです。今年一番の出来？ もっと上を目指せると思います」と貪欲に語った。そんな右腕にスカウトが熱視線を送る。巨人、阪神の２球団はともに４人態勢で視察。オリックス、ロッテ、ソフトバンクと計５球団１１人が見守る中、自己最速に１キロと迫る１４７キロをマークした。

巨人・榑松スカウトディレクターは「腕使いが柔らかい。外角へのスライダーもいいし、投手としての素質を感じます」と評価。ロッテ・榎アマスカウトディレクターは「外角へストレート、カットボール、フォークを出し入れして投げている。伸びしろもあるし秋までの成長が楽しみ」と評価した。

的場自身も「今日は外角へしっかり投げることを意識した」と課題を持って取り組んでいる。初戦（５日・大阪電通大戦）は先発し６回３失点。右肘が下がっているとの三幣（みぬさ）寛志監督（４７）の指摘に修正した２戦目（１２日・関西国際大戦）は７回１／３で１失点。この日に向け「体が開きやすいので…」とフォームをチェック。前日には、右打者への外角、左打者への外角を想定して投げ込み、制球力を微調整して臨んだ。

打線が終盤追加点を挙げ８回コールド勝ち。三幣監督は「エースとしての自覚が出てきた。本人も投げたいと言っていたので、（公式戦で）９回完封を経験させてあげたかった。修正しながらやっている。角度あるボールも投げられていたし、変化球のキレも良かった」と話した。

今季は３戦で３勝。進路は「プロ１本です」と退路を断って春季リーグ戦に臨んでいる。天理大は２４年秋までリーグ８連覇も昨年は春秋とも優勝を逃している。３季ぶりＶ奪回へ。まずはエースとしてフル回転する。