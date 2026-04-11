◆パ・リーグ オリックス７−１西武（１６日・京セラドーム大阪）

オリックス・寺西成騎投手（２３）は、ニッコリと笑った。「丁寧に投げることができた。ホッとしたところもあります」。６回１失点、４奪三振で今季初勝利。４回途中を６失点でＫＯされた３日の日本ハム戦（エスコン）から７５球できっちりと立て直し、２５９日ぶりの白星をつかんだ。

１年目の２５年は、７月３１日の西武戦（京セラＤ）で２勝目を挙げたのを最後に未勝利。９月の２軍戦では、当時の波留２軍監督（現１軍ヘッドコーチ）に喝を入れられた。「ちゃんと投げろ！ 野手は一生懸命守ってくれている。打たれようが何しようが責任を果たしなさい」。状態が上がらず、独りよがりな気持ちを態度にも出していたことへの指摘。悔し涙と引き換えに学んだ戦う姿勢を、この日のマウンドでも体現してみせた。

チームは、今季２度目の同一カード３連勝で２位浮上。「１年間ローテを守るのと、優勝に少しでも貢献できるように」と前を向いた寺西に、迷いはない。（南部 俊太）

Ｂ波留１軍ヘッドコーチ（寺西について）「彼には昨年、ファームで『自己満足で野球をやるな』という話をしました。その点では、１軍でしっかりと投げられていることが成長。一段階、上がったと思いますね」