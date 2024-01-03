ＡＢＥＭＡの新たな婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」が２８日に放送を開始することが１６日、分かった。

恋愛に自信はあるものの、婚活は初心者の女性３人が３０日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない”期限つき婚活プログラム”を追う内容。経営者・あやか（中野綾香）、ＡＢＥＭＡアナウンサー・ゆか（西澤由夏）、モデル・なつえ（徳本夏恵）が平均年収２０００万円超えのハイスペ男性３０人を前に動く。

ＭＣはお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂樹、タレント・夏菜、お笑いコンビ「エルフ」荒川、元テレビ東京アナウンサーの森香澄が務める。

◆ＭＣに決まった４人のコメント

サバンナ高橋「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる。『３０日間で結婚するってどんな心境なんやろ！？』って思いながら見てたんですけど、３０日しかないから１つ１つの決断が重いし、後悔もあるし…。『ここまできて、こんな目まぐるしい展開なかなかないな！』って思います。ぜひ皆さんも、ドキドキしながら見てほしいです」

夏菜「『３０歳を超えてきて…』みたいな女性たちのリアルな悩み、心の叫びみたいなものを、まだ結婚していない世の男性にもぜひ見ていただきたいですね。『どうやっていったらいいのか』とか、とても勉強になる婚活リアリティーショーだなって思いました。仲良い友達とかと一緒に、『ああでもない、こうでもない、あの人がいい、この人がいい！』とか言いながら、ポテチ片手に、コーラやお酒片手に、みんなでワイワイ見てほしいなって思います」

エルフ荒川「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。番組自体の内容も、ゲーム性や設定が結構残酷なときがあるんですよ！どんどん人間の本性とか本質をしっかり見せていく“本質バラエティ”というか（笑）。勇気をもらったり、共感する部分もあったり、いろんな年齢の方が投影できるように思いました。自分は今年３０歳になるんですけど、今見るのと、５年後見るのと、５年前見るのでは、（番組への）感想が違うんやろうなって、めっちゃ思うんですよ。だからみんなの意見が聞きたいし、みんなと喋りたいので、見てください！私、（本編を見て）１名にブチギレてしまったんですよ（笑）！どう放送されるか分からないですが…。本気で人間として向き合わせていただいて、ほんまに友達としてブチギレてもうた！みたいなところがあったので、それだけ心配です」

森香澄「男性のレベルがすごい高い！そして最初、番組の企画を聞いた時は『女性が何人もの男性から選ぶ』『女性が選ぶから女性のほうが楽しい』みたいなイメージだったんですけど、実際は人生のことを考えながら毎日決断しなくちゃいけない重みがあって、決断の大切さを感じました。ちょうど私と同じ３０代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かったです。すごくリアルな婚活リアリティーショーだなって思いました」