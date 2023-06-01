お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。

芸歴30年を記念する音楽ライブとお笑いの融合型イベントで、氣志團、ギターウルフ、怒髪天、ピーズ、ニューロティカといったアーティストも参加する。

本来、合同取材会は4月上旬に開催予定だったが、寝坊のため本人と連絡が取れず、この日開催となった。

取材会でまちゃまちゃは、「皆さん、先日は申し訳ありませんでした」と神妙な表情をし、泥酔しての寝坊ではないとした。「3回目の気絶でした。ストレスと不眠症。上手に寝れないんですよ」と明かし、ストレスの原因を聞かれると「本社（＝吉本興業東京本部）で言うことじゃないです。扉を開けたらすげえ。社員いっぱいいるんで」と笑わせた。

今回の気絶は酒ではなかったが「テキーラを数え切れないくらい飲んで救急搬送されたこともある」と明かした。また、酒を飲むのは「親の仇（かたき）」だとした。まちゃまちゃは「おやじが入院中、酒飲みたくてリハビリ頑張って、さあ、飲むぞ、タバコ吸うぞって退院してしばらくしたら死んじまった。そこは、そこは親の仇で、酒飲む、タバコ飲む。こんなに丈夫に父ちゃんと母ちゃんが産んでくれたんで、もう酒だけは死ぬまで飲んでやろうって思います」と語った。