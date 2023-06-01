お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。

芸歴30年を記念する音楽ライブとお笑いの融合型イベント。ゲストで出演する氣志團の綾小路翔とは、生まれた病院が同じで、中学時代は同じクラスだったという幼なじみ。まちゃまちゃは「同級生である綾小路に、生前葬をやりたいと言ったら『生前葬はまだ早い』と言われまして。それで、人生でできなかったことといえば、披露宴だからと言ったら『お前の好きにやれ』と言ってくれました」と経緯を話し、今回の企画ができていったとした。

綾小路との関係について、まちゃまちゃは「マブダチ、腐れ縁、周りからはきょうだいなんじゃないかと言われる」とした。

イベント開催当日は、50歳の誕生日でもある。まちゃまちゃは、今後の目標、やりたいことを聞かれ「元気いっぱい。健康だけ、声を守りたい。ちょっとでも長続きできるように。やれるところまでやりたい。35年、40年（周年）やりたいです。刻んでいかないと。氣志團とは手を取り合っていきたい」と笑った。

イベントにほか、ゲストででギターウルフ、怒髪天、ピーズ、ニューロティカといったアーティストも参加する。