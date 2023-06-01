二宮和也＆ノブ、インタビューに挑戦 瀋陽総領事館駆け込み事件“ハンミちゃん一家”が緊急来日
嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』が、きょう17日にスタートする。初回2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）では、二宮とノブが、瀋陽総領事館駆け込み事件のハンミちゃん一家のインタビューに挑む。
【写真】当時2歳だったハンミちゃんとその一家
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
今回は、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件と、その瞬間を撮影した記者のドラマが放送される。それに合わせ、ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日することが決定した。
当時2歳だったハンミちゃん、父、一家の亡命を支援した男性、スクープを世に出した記者本人にもインタビューを敢行。二宮とノブが、当時の想いや記憶をどう引き出していくのかも見どころとなる。
【写真】当時2歳だったハンミちゃんとその一家
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
今回は、日本中に衝撃を与えた瀋陽総領事館駆け込み事件と、その瞬間を撮影した記者のドラマが放送される。それに合わせ、ハンミちゃんが23年ぶりに緊急来日することが決定した。
当時2歳だったハンミちゃん、父、一家の亡命を支援した男性、スクープを世に出した記者本人にもインタビューを敢行。二宮とノブが、当時の想いや記憶をどう引き出していくのかも見どころとなる。