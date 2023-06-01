お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、芸歴30年を記念する「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。

芸歴30年を振り返り、まちゃまちゃは「同期も相方も仲間もいない。自分で歩み寄ったりしないと仲良くなれない。よく耐えた」と振り返った。

「自分へのごほうび」でとするイベントは、音楽ライブとお笑いを融合したもので、氣志團、ギターウルフ、怒髪天、ピーズ、ニューロティカといったアーティストも参加する。

05年、日本テレビ系「エンタの神様」でブレークした。ただ、出演直前の時期は、毎週のように打ち合わせが続き、お蔵入りになったこともあって、なかなか出演まで至らなかったという。「頭パンパンだし、真っ白で、ネタは出てこないし、本当に1歩も進まなかった」と振り返った。

劇場での対戦形式の企画で、下位のカテゴリーに落ちたことも重なり「初めて辞めようと思いました」と話す。まちゃまちゃは「その時に止めてくれたのが、ペナルティさんです。ヒデさんが電話くれて、ワッキーさんも希望の光が見えてきてるから、と言ってくれました。ペナルティさんには高校生の時のオーディションでずっとお世話になっていました」と、感謝を語った。