NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　48558.10（+94.38　+0.19%）
ナスダック　　　24053.07（+37.05　+0.15%）
CME日経平均先物　59285（大証終比：-305　-0.51%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10589.99（+30.41　+0.29%）
独DAX　 24154.47（+87.77　+0.36%）
仏CAC40　 8262.70（-11.87　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.774（+0.012）
10年債　 　4.305（+0.022）
30年債　 　4.927（+0.029）
期待インフレ率　 　2.393（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.011）
英　国　　4.847（+0.033）
カナダ　　3.498（+0.026）
豪　州　　4.955（+0.025）
日　本　　2.402（-0.010）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.84（+2.55　+2.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.60（-9.00　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
74839.00（-25.95　-0.03%）
（円建・参考値）
1191万2872円（-4131　-0.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ