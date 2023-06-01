ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９４ドル高 シカゴ日経平均先物は５万９２８５円
NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 48558.10（+94.38 +0.19%）
ナスダック 24053.07（+37.05 +0.15%）
CME日経平均先物 59285（大証終比：-305 -0.51%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.305（+0.022）
30年債 4.927（+0.029）
期待インフレ率 2.393（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.498（+0.026）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.84（+2.55 +2.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.60（-9.00 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
74839.00（-25.95 -0.03%）
（円建・参考値）
1191万2872円（-4131 -0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48558.10（+94.38 +0.19%）
ナスダック 24053.07（+37.05 +0.15%）
CME日経平均先物 59285（大証終比：-305 -0.51%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.305（+0.022）
30年債 4.927（+0.029）
期待インフレ率 2.393（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.498（+0.026）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.84（+2.55 +2.79%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4814.60（-9.00 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
74839.00（-25.95 -0.03%）
（円建・参考値）
1191万2872円（-4131 -0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ