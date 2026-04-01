開催：2026.4.17

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 0 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が17日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

7回表、4番 マット・チャプマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 CIN 0-1 SF、5番 李政厚 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CIN 0-2 SF、7番 ケイシー・シュミット 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 CIN 0-3 SF

試合は0対3でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はレッズのブロック・バークで、ここまで1勝1敗1S。ジャイアンツのミラーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 04:12:19 更新