西A組4位のJ2新潟は18日にホームで今治と対戦する。3月の前回対戦時に負傷で戦列を離れたDF加藤徹也（30）は、約1カ月半の地道なリハビリを経て15日に練習に完全合流。コンディションも上向きでチームの活性化と勝利に貢献するために、ここからさらにギアを上げていく。

15日の練習で完全合流した加藤の表情には充実感が漂う。「今やれることは、僕自身のレベルアップ」と自らの立ち位置も把握しており「ケガしている間もやれることをやってきた。それをピッチに持ってきて、いい貢献ができるようにしたい」と勝利に少しでも関わろうと必死に汗をかく。

3月1日に行われた第4節の今治戦でハムストリングスを負傷。同月下旬に復帰寸前までコンディションを上げたが、今度は古傷である足の甲に痛みを感じて復帰が遅れた。それでも「いい期間になった」と約1カ月半のリハビリ期間では、体のバランスや柔軟性を高めるメニューに取り組んだ。これまであまりやらなかった筋力トレーニングも「うそみたいにやった」と笑みを浮かべ、徹底的に体を見直した。

尽きない向上心が支えた。3月13日に節目の30歳を迎えても「年齢は関係ない。まだまだ伸びるし、若手に負けない」と、左サイドバックを争う19歳の佐藤にもライバル心を燃やす。自信を持つ1対1の守備力を発揮しつつ、クロスなどに磨きをかけて高いレベルでの競争を仕掛けるつもりだ。

家族との新潟暮らしにも慣れ、リハビリ期間中には3人の子供が好きな公園巡りの時間もつくれた。その分、今は「試合に出たい。本当に出たい」と言う。気持ちを前面に出し、アピールを続ける。（西巻 賢介）