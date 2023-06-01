Travis Japan、歌舞伎町降臨＆強風切り裂く圧巻パフォーマンス 7人初CDシングルのリリイベで新曲含む5曲披露【陰ニモ日向ニモ】
【モデルプレス＝2026/04/17】Travis Japanが16日、新宿・歌舞伎町にてプレミアムライブ『Travis Japan ‘陰ニモ日向ニモ’ Premium Night』を開催。初披露曲を含む計5曲をパフォーマンスした。
【写真】STARTOグループ、歌舞伎町で一夜限りのパフォーマンス
本イベントは2nd CD Single『陰ニモ日向ニモ』のリリースを記念して開催された。抽選で選ばれたファン900人が招待され、生配信も実施。さらに大型ビジョンにもその様子が映し出された。
白の衣装でオーラを放つ7人が特設ステージに登場すると、集まったファンから歓声が上がる。「陰ニモ日向ニモ」で一夜限りのパフォーマンスが幕開けし、歌舞伎町に力強く美しい歌声が響き渡った。1曲目から会場の盛り上がりが最高潮を迎える中、松倉海斗が「どうもTravis Japanです！会場にお越しのみなさん、配信をご覧のみなさん、俺たちと一緒にリリースパーティー楽しもうぜー！」と挨拶。続けて『陰ニモ日向ニモ』のカップリング曲「As We Are」を初披露。7人の煽りにファンが応えるなど、一体感たっぷりに楽しんだ。息をする間もなく、中村海人が振り付けを担当した「O-Shan-Tee」がスタート。強風を切り裂くようなエネルギッシュなパフォーマンスに、さらに会場の熱気が高まった。
MCでは宮近海斗が「7人で初めてのCD Singleでございます」と話し、1st CD Single『Say I do／Tokyo Crazy Night』リリース時は活動休止中だった川島如恵留も含めた全員での活動を喜んだ。松倉は「日本の中で1番熱い場所が新宿！そんな夜にしようか」と全力でファンに呼びかけて盛り上げる。宮近が「会場の風が強くなってきて寒くなってきたから、一緒に歌って踊って、もうちょっと熱くなろうか」と言ってスタートした後半戦では「JUST DANCE！」を披露。中村が「新宿行くぞー！」と煽り、曲中では宮近の「ピロピロブンブン」という恒例の掛け声に合わせてファンも一緒に踊る。川島はアクロバットを披露し、会場を盛り上げた。
宮近が「熱くなったところですが続いてが最後（の曲）です」と言うと、ファンは別れを惜しむ。これに宮近は「ありがとう！『えー』って言ってくれて」とにっこり。「短い時間だったんですけど、最後のこの曲でみなさまへの感謝と僕らからのエールを送りたい」と曲紹介をして「On My Road」をスタンドマイクでしっとり歌い上げる。これまで披露した4曲とはまた違った魅力を放つ姿にファンは魅了された。
7人で肩を組みパフォーマンスを終えると、宮近がファンへ「引き続きTravis Japanを側に、そしてこうやってまた会いましょう！それまで元気でいてください」と言うと、ほかのメンバーも口々に感謝を伝え、一夜限りのパフォーマンスは幕を閉じた。（modelpress編集部）
M1.陰ニモ日向ニモ
M2.As We Are
M3.O-Shan-Tee
M4.JUST DANCE！
M5.On My Road
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【写真】STARTOグループ、歌舞伎町で一夜限りのパフォーマンス
◆Travis Japan、歌舞伎町に美声響かせる
本イベントは2nd CD Single『陰ニモ日向ニモ』のリリースを記念して開催された。抽選で選ばれたファン900人が招待され、生配信も実施。さらに大型ビジョンにもその様子が映し出された。
◆Travis Japan、スタンドマイクで魅力放出
MCでは宮近海斗が「7人で初めてのCD Singleでございます」と話し、1st CD Single『Say I do／Tokyo Crazy Night』リリース時は活動休止中だった川島如恵留も含めた全員での活動を喜んだ。松倉は「日本の中で1番熱い場所が新宿！そんな夜にしようか」と全力でファンに呼びかけて盛り上げる。宮近が「会場の風が強くなってきて寒くなってきたから、一緒に歌って踊って、もうちょっと熱くなろうか」と言ってスタートした後半戦では「JUST DANCE！」を披露。中村が「新宿行くぞー！」と煽り、曲中では宮近の「ピロピロブンブン」という恒例の掛け声に合わせてファンも一緒に踊る。川島はアクロバットを披露し、会場を盛り上げた。
宮近が「熱くなったところですが続いてが最後（の曲）です」と言うと、ファンは別れを惜しむ。これに宮近は「ありがとう！『えー』って言ってくれて」とにっこり。「短い時間だったんですけど、最後のこの曲でみなさまへの感謝と僕らからのエールを送りたい」と曲紹介をして「On My Road」をスタンドマイクでしっとり歌い上げる。これまで披露した4曲とはまた違った魅力を放つ姿にファンは魅了された。
7人で肩を組みパフォーマンスを終えると、宮近がファンへ「引き続きTravis Japanを側に、そしてこうやってまた会いましょう！それまで元気でいてください」と言うと、ほかのメンバーも口々に感謝を伝え、一夜限りのパフォーマンスは幕を閉じた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.陰ニモ日向ニモ
M2.As We Are
M3.O-Shan-Tee
M4.JUST DANCE！
M5.On My Road
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