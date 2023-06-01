トラジャ中村海人＆松田元太、リリイベでの誕生日サプライズに歓喜「歌舞伎町が1番似合ううみと、歌舞伎が1番似合う元太」【陰ニモ日向ニモ】
【モデルプレス＝2026/04/17】Travis Japanが16日、新宿・歌舞伎町にてプレミアムライブ『Travis Japan ‘陰ニモ日向ニモ’ Premium Night』を開催。中村海人と松田元太の誕生日が祝われる場面があった。
【写真】STARTOグループ、歌舞伎町で一夜限りのパフォーマンス
本イベントは2nd CD Single『陰ニモ日向ニモ』のリリースを記念して開催された。抽選で選ばれたファン900人が招待され、生配信も実施。さらに大型ビジョンにもその様子が映し出された。
MCではそれぞれが自己紹介をし、ファンにメッセージを伝えた。川島如恵留はCDがたくさんのファンのもとへ届いたことを喜び、「この調子でTravis Japanはガンガン行きたいと思いますので、みなさまよろしくお願いいたします」とにっこり。吉澤閑也は「ここにいるみなさんもそうですし、画面の前のみなさんもそうですし、本当に毎回こうやって会えるチャンスがあるっていうことがすごく嬉しいです。そして7人でこうやってずっとステージに立てることも嬉しいです」とコメントした。七五三掛龍也は「今日が待ち遠しかったです」と楽しみにしていた様子。「素敵な思い出を作りたいなと思っているので、みなさんたくさん声出しちゃってください」と会場にいるファンや配信を観ているファンに呼びかけた。
中村は「みんなが楽しんでくれていたらそれだけで胸がいっぱいです」と微笑み、「歌舞伎町に1番似合う男は僕だと思うので」と自負。これにメンバーが「よいしょ」「そうなの？」と次々に反応していた。松田は「みんないつもの行くよ！」と前フリをし、メンバーが困惑する中、「TJ Travis Japan〜？」と呼びかけると、ファンは「トモノリジンナイ〜！」と息ぴったり。「ファンのみんなとこういう時間が過ごせてすごく（テンションが）上がっています」と嬉しそうな表情を見せた。松倉海斗は「ここが日本一熱い新宿だぞ！日本の中で1番熱い場所が新宿！そんな夜にしようか！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ」とロックに伝えた。宮近海斗は「屋外でこうやって自分たちの曲を歌える貴重な経験はライブでもなかなかなかった」と思い返し、本イベントを実施できたのはファンのおかげだと感謝した。
さらに15日に誕生日を迎えた中村、19日に誕生日を控える松田へのサプライズも実行された。「Happy Birthday Umi＆Genta」と書かれたケーキが運ばれると、ファンからも「おめでとう」という声が飛び、2人も嬉しそうな様子で頭を寄せ合ってピースをしたり、肩を組んだりしていた。川島が「歌舞伎町が1番似合ううみと、歌舞伎が1番似合う元太」と2人のことを紹介すると、メンバーからは「良いですね〜」「やるね〜」などと言われていた。
ケーキを食べてみる流れになったが、中村が「（写真を）撮る前に食べちゃったらさ、ほら、女の人が好きな“映え”的なやつがさ…」と写真を先に撮ることを提案。その気遣いに川島から「流石歌舞伎町が1番似合う男」と褒められていた。撮影が始まると、中村と松田が前列で一緒にハートを作り、後列のメンバーと一緒にカメラに向かってお手振り。宮近が静かに見守るファンに「今、声録っていないから呼びかけて大丈夫だよ」と言うと、「可愛いよー！」という声や2人の誕生日を祝う言葉が飛び交っていた。
無事に撮影を終え、中村と松田がケーキを食べることに。中村が松田に「あーんしてあげる」と言い、2人で食べさせ合って、「うっまー！」と感動。その後、宮近に「まちゅいただいてみれば？」と勧められた松倉は、写真がプリントされたホワイトチョコレートをかじっていた。宮近が配信用のコメントを見るために持っていたiPadを七五三掛に近づけながら「iPadかじらないでね」と言うと、七五三掛はしっかりかじるフリをして宮近のボケを回収した後に、ホワイトチョコレートを堪能していた。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOグループ、歌舞伎町で一夜限りのパフォーマンス
◆Travis Japan、自己紹介で会場盛り上げる
本イベントは2nd CD Single『陰ニモ日向ニモ』のリリースを記念して開催された。抽選で選ばれたファン900人が招待され、生配信も実施。さらに大型ビジョンにもその様子が映し出された。
中村は「みんなが楽しんでくれていたらそれだけで胸がいっぱいです」と微笑み、「歌舞伎町に1番似合う男は僕だと思うので」と自負。これにメンバーが「よいしょ」「そうなの？」と次々に反応していた。松田は「みんないつもの行くよ！」と前フリをし、メンバーが困惑する中、「TJ Travis Japan〜？」と呼びかけると、ファンは「トモノリジンナイ〜！」と息ぴったり。「ファンのみんなとこういう時間が過ごせてすごく（テンションが）上がっています」と嬉しそうな表情を見せた。松倉海斗は「ここが日本一熱い新宿だぞ！日本の中で1番熱い場所が新宿！そんな夜にしようか！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ」とロックに伝えた。宮近海斗は「屋外でこうやって自分たちの曲を歌える貴重な経験はライブでもなかなかなかった」と思い返し、本イベントを実施できたのはファンのおかげだと感謝した。
◆中村海人＆松田元太、ケーキの食べさせ合い
さらに15日に誕生日を迎えた中村、19日に誕生日を控える松田へのサプライズも実行された。「Happy Birthday Umi＆Genta」と書かれたケーキが運ばれると、ファンからも「おめでとう」という声が飛び、2人も嬉しそうな様子で頭を寄せ合ってピースをしたり、肩を組んだりしていた。川島が「歌舞伎町が1番似合ううみと、歌舞伎が1番似合う元太」と2人のことを紹介すると、メンバーからは「良いですね〜」「やるね〜」などと言われていた。
ケーキを食べてみる流れになったが、中村が「（写真を）撮る前に食べちゃったらさ、ほら、女の人が好きな“映え”的なやつがさ…」と写真を先に撮ることを提案。その気遣いに川島から「流石歌舞伎町が1番似合う男」と褒められていた。撮影が始まると、中村と松田が前列で一緒にハートを作り、後列のメンバーと一緒にカメラに向かってお手振り。宮近が静かに見守るファンに「今、声録っていないから呼びかけて大丈夫だよ」と言うと、「可愛いよー！」という声や2人の誕生日を祝う言葉が飛び交っていた。
無事に撮影を終え、中村と松田がケーキを食べることに。中村が松田に「あーんしてあげる」と言い、2人で食べさせ合って、「うっまー！」と感動。その後、宮近に「まちゅいただいてみれば？」と勧められた松倉は、写真がプリントされたホワイトチョコレートをかじっていた。宮近が配信用のコメントを見るために持っていたiPadを七五三掛に近づけながら「iPadかじらないでね」と言うと、七五三掛はしっかりかじるフリをして宮近のボケを回収した後に、ホワイトチョコレートを堪能していた。（modelpress編集部）
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