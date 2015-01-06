Travis Japanが16日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で最新シングル「陰ニモ日向ニモ」の発売記念イベントを行った。CD早期予約者から抽選で選ばれた900人の前で「陰ニモ…」など全5曲を披露。松倉海斗（28）は「日本の中で一番熱い場所が新宿、そんな夜にしようぜ！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ！」と観客をあおった。

シングルは発売初日の売り上げが自己最高の25万枚超えを記録。吉澤閑也（30）は「まだまだ何十枚も何百枚も（CDを）出せるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします！」とファンとともに歩んでいきたいという思いをぶつけた。川島如恵留（31）は「僕たちこの調子でがんがんいきたい」とさらなる活躍を誓った。

MCでは4月生まれの中村海人（29）、松田元太（26）の誕生日をサプライズで祝福。観客たちが「おめでとう」と声を合わせて祝うと、2人は「ありがとう！」と声をそろえた。

野外での歌唱で、リーダーの宮近海斗（28）は「貴重な体験。ライブでもなかなか無かったし、皆さまがシングルを買ってくれて盛り上げてくれたから、かなったことです」と感謝。イベントを終えて「久々のリリースイベントでしたが、ファンの皆さんに、僕らの一面だけでなくいろんな面を見てもらって、日向に向かって進みたいと思えた時間でした」と楽しいひとときを次の活動への糧にした。

七五三掛龍也（30）は「皆さんの応援、そして笑顔が僕たちTravis Japanの元気の源なんだなと改めて感じました！これからもともにたくさんの夢をかなえていきましょう！」と呼びかけた。