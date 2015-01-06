17日から全国で放映される日産自動車「サクラ」の新CM「スーテキな毎日」篇に、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）がエキストラで出演した。

軽の電気自動車「日産サクラ」のマイナーチェンジに伴う新CMは女優の松たか子が出演。車のさまざまな魅力を「ス―」というキャッチフレーズで表現している。

「スー」の代名詞ともいえるゲストとして、津田に白羽の矢が立ったが、その登場時間はわずか0.5秒。撮影後のインタビューで津田は「1秒なんかい！こっからまた編集すんのか！ほんまにギャラ出るんかこれ！？逆にギャラもらうの恥ずかしい仕事やわ」と笑顔でツッコミをいれた。

松たか子との対面も実現せず、「めっちゃ嬉しかったですよ。松たか子さんむちゃくちゃ大好きなのでお会いしたかったんですけど…。こんなに会わんと撮れるもんなんですね。松たか子さん、だいぶ前に帰ったんでしょう？」と撮影現場でのすれ違いを悔しそうに振り返った。

スタッフから「ここまで全部ドッキリだったらどうします？」と聞かれると、「え！？いや、やめてくれよもう…金かけすぎやろドッキリやったら…そんなにドッキリにもなってへんぞ！」と再びツッコミつつ、「撮らしてくださいよ第二弾。なんかもっとあるでしょう？俺目線の物語的な…」とリクエストしていた。