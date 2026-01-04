Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが１６日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場で、１５日にリリースしたＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」のプレミアムナイトイベントを開催した。

抽選で選ばれたトラジャ担（ファンの総称）９００人が集結した会場に７人が登場すると、黄色い歓声が歌舞伎町に響いた。松倉海斗（２８）は「リリースパーティー楽しもうぜ！ 新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ！」とシャウト。中村海人（２９）は「歌舞伎町が一番似合う男は俺。ＮＯ１目指します」と笑いを誘った。

“ニモニモ”の愛称と、中毒性あるメロディーで話題沸騰の新曲「陰ニモ日向ニモ」は、グループ２枚目のＣＤシングル。昨年３月の初ＣＤシングル発売時は、川島如恵留（３１）が体調不良のため活動休止していた。リーダーの宮近海斗（２８）は「７人で初めてのＣＤシングルとなります！」とピースサインを掲げた。

イベントでも７人でクールにパフォーマンスした同曲は、発売初日に売り上げ２５万枚を突破。自己最高の好発進を受け、川島は「初日で何と２５万枚！ うれしいです」と目を丸くした。吉澤閑也（３０）は「７人で（新曲を）何十枚、何百枚も出せるように頑張りたい！」と力を込めた。

１５日に２９歳を迎えた中村と、１９日が誕生日の松田元太（２６）を祝う巨大ケーキも登場。「うま〜い！」とケーキを頬張った中村は「幸せです。まだまだ上を目指しているので力を貸してください！ でも一番は、ありがとう」と感謝した。

全５曲で魅了したステージを終え、宮近は新曲にちなみ「日向に向かって進みたいと思えた時間でした」。七五三掛龍也（３０）は「皆さんの笑顔が僕たちの元気の源だと改めて感じました。これからもたくさんの夢をかなえていきましょう！」。“トラジャ担ニモ世界ニモ”７人のエンタメを届けていく。（奥津 友希乃）