ダイアン津田、0.5秒CMエキストラ出演 松たか子は“名探偵”大ファン「10回以上見てるんです」
電気自動車「日産サクラ」のマイナーチェンジに伴い、松たか子が出演する新CM『ス−−−テキな毎日』篇が、17日より全国で放映開始される。CMでは「日産サクラ」の様々な魅力を「ス−−−」というキャッチフレーズで表現していることから、「ス−−−」の代名詞ともいえるゲストとして、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が「花屋のお客さん」役でエキストラ出演を果たしている。
【CMカット】松たか子も「スー」の口に
今回で「日産サクラ」のCM出演が4度目となる松。CMでは「コ・コ・で、ス−−−♪お先に、ス−−−♪」という楽曲に合わせ、暮らしの中で見慣れた街の中を気持ちよくドライブする松が、発進する瞬間やカーブする瞬間に「ス−−−」と口ずさむ姿を描いている。さらに「ス−−−」というキャッチフレーズに由来し、「ゴイゴイスー」などのギャグでお馴染みの津田が、0.5秒だけチラッと映り込むエキストラとして特別に出演。撮影もすぐに終了し、短すぎる出演時間に「もっと出させてくださいよ」「(サクラに)乗ってみたいっすよ」とこぼしていた。
松は、津田の印象について「『名探偵』です！お会いしたかったです、今日…多分10回以上見てるんです、津田さんの推理を。本当に大好きです。「日産サクラ」のス−−−とか、スムーズな感じっていうのは当初からCMの中で描いていましたけど、まさか津田さんに行き着くと思わず、今まで3作品をやってまいりましたので、続けてみるもんだなって思いました。すごく光栄です。撮影も楽しんでいただけるといいですけど。多分現場にいらっしゃるまで、ドッキリなんじゃないかと思っていらっしゃるんじゃないですかね？今までも色んな方が出てくださったりしたので、今回はまさかの津田さんということで、完成がすごく楽しみです。同じ映像に収まることができて、光栄です。芸人さんってすごい人たちと思ってます。ご一緒できてすごく嬉しいなと思います」と呼びかけていた。
【CMカット】松たか子も「スー」の口に
今回で「日産サクラ」のCM出演が4度目となる松。CMでは「コ・コ・で、ス−−−♪お先に、ス−−−♪」という楽曲に合わせ、暮らしの中で見慣れた街の中を気持ちよくドライブする松が、発進する瞬間やカーブする瞬間に「ス−−−」と口ずさむ姿を描いている。さらに「ス−−−」というキャッチフレーズに由来し、「ゴイゴイスー」などのギャグでお馴染みの津田が、0.5秒だけチラッと映り込むエキストラとして特別に出演。撮影もすぐに終了し、短すぎる出演時間に「もっと出させてくださいよ」「(サクラに)乗ってみたいっすよ」とこぼしていた。