Travis Japan中村海人＆松田元太、バースデーケーキめぐってハプニング発生？ 歌舞伎町で大騒ぎ
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が16日、新宿・歌舞伎町で行われた最新シングル「陰ニモ日向ニモ」Premium Nightに登壇した。配信も行われるなか、屋外の会場に抽選によるファン900人が詰めかけ新曲ほか5曲を生披露。MCでは中村と松田の誕生日祝いも行われた。
【写真】歌舞伎町のど真ん中に“降臨”Travis Japan
15日に迎えた中村と19日に迎える松田のために楽曲の世界観をイメージした“オセロ”を模したバースデーケーキが運び込まれるとメンバーは興味津々。川島は「歌舞伎町が1番似合ううみ（中村）と歌舞伎が1番にあう元太」と紹介されると2人で見栄を切るポーズ。
オセロ形の飾りを中村が「じゃあ〜、“あ〜ん”してあげる！」と松田に提案し、腕を交互にして食べさせ合うと声をそろえて「うっまー！」と感激。7人の写真プリントがされた板状のチョコレートを、メンバーからそそのかされ一口かじった松倉は「甘い！ホワイトチョコレート！おいしい！」と目を丸くした。
七五三掛は「俺も食べたいな…」とノリノリで「iPad食べないでね」「iPadをかじるなよ」と宮近の持っていたiPadを顔のそばに近づけられ“振り”をされる悪乗りもありつつチョコレートの角をパクリ。会場から「おめでとう！」の声が巻き起こり2人は「ありがとう！」と返し、その場は祝福ムードで包まれた。
すると「『口の中が黒くなるらしいよ。水飲んで』って…」と生配信に寄せられたコメントを読んだ中村。川島が「めっちゃ黒い！」と指摘すると吉澤も「黒！」とびっくり。松田も「うわぁ！黒！お前！（笑）」と大笑いすれば、中村は自ら口の中を確認して「やばぁっ！ウソだろ！」と声をあげ、日も暮れた歌舞伎町のど真ん中で、思わぬハプニングに仲良く大騒ぎしていた。
この日は新曲「陰ニモ日向ニモ」含む全5曲をパフォーマンスした。
【写真】歌舞伎町のど真ん中に“降臨”Travis Japan
15日に迎えた中村と19日に迎える松田のために楽曲の世界観をイメージした“オセロ”を模したバースデーケーキが運び込まれるとメンバーは興味津々。川島は「歌舞伎町が1番似合ううみ（中村）と歌舞伎が1番にあう元太」と紹介されると2人で見栄を切るポーズ。
七五三掛は「俺も食べたいな…」とノリノリで「iPad食べないでね」「iPadをかじるなよ」と宮近の持っていたiPadを顔のそばに近づけられ“振り”をされる悪乗りもありつつチョコレートの角をパクリ。会場から「おめでとう！」の声が巻き起こり2人は「ありがとう！」と返し、その場は祝福ムードで包まれた。
すると「『口の中が黒くなるらしいよ。水飲んで』って…」と生配信に寄せられたコメントを読んだ中村。川島が「めっちゃ黒い！」と指摘すると吉澤も「黒！」とびっくり。松田も「うわぁ！黒！お前！（笑）」と大笑いすれば、中村は自ら口の中を確認して「やばぁっ！ウソだろ！」と声をあげ、日も暮れた歌舞伎町のど真ん中で、思わぬハプニングに仲良く大騒ぎしていた。
この日は新曲「陰ニモ日向ニモ」含む全5曲をパフォーマンスした。