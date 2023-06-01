NY株式16日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均　　　48522.85（+59.13　+0.12%）
ナスダック　　　24016.91（+0.89　+0.00%）
CME日経平均先物　59215（大証終比：-375　-0.63%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10589.99（+30.41　+0.29%）
独DAX　 24154.47（+87.77　+0.36%）
仏CAC40　 8262.70（-11.87　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.772（+0.010）
10年債　 　4.305（+0.022）
30年債　 　4.930（+0.032）
期待インフレ率　 　2.394（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.011）
英　国　　4.847（+0.033）
カナダ　　3.507（+0.035）
豪　州　　4.955（+0.025）
日　本　　2.402（-0.010）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.04（+3.75　+4.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4809.20（-14.40　-0.30%）

ビットコイン（ドル）
74277.25（-587.70　-0.79%）
（円建・参考値）
1182万4938円（-93562　-0.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ