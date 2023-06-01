ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 48522.85（+59.13 +0.12%）
ナスダック 24016.91（+0.89 +0.00%）
CME日経平均先物 59215（大証終比：-375 -0.63%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.772（+0.010）
10年債 4.305（+0.022）
30年債 4.930（+0.032）
期待インフレ率 2.394（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.507（+0.035）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.04（+3.75 +4.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4809.20（-14.40 -0.30%）
ビットコイン（ドル）
74277.25（-587.70 -0.79%）
（円建・参考値）
1182万4938円（-93562 -0.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48522.85（+59.13 +0.12%）
ナスダック 24016.91（+0.89 +0.00%）
CME日経平均先物 59215（大証終比：-375 -0.63%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.772（+0.010）
10年債 4.305（+0.022）
30年債 4.930（+0.032）
期待インフレ率 2.394（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.507（+0.035）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝95.04（+3.75 +4.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4809.20（-14.40 -0.30%）
ビットコイン（ドル）
74277.25（-587.70 -0.79%）
（円建・参考値）
1182万4938円（-93562 -0.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ