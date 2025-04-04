タレントの岡田祐佳が、長女でタレント・岡田結実の誕生日を祝福した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「結実ちゃんお誕生日おめでとう。早いね２６歳なんだね」と１５日にバースデーを迎えた娘を祝った。「結実が結婚して子供が産まれて。ほんと、色々しみじみ考え、昔を懐かしむようになった」と感慨深げ。

結実は昨年４月に一般男性との結婚を発表し、今年２月に第１子出産を発表。「大好きな子供達と大好きな家族。そして新しい人生、新しい家族。あの結実が結婚…母ねぇ…と、心配もあったけど、毎日楽しそうに結婚生活子育てしている姿を見て母は幸せを感じてます」と母親の思いをつづる。「大人になったゆいを見てちょっぴり寂しい部分もあるけど子供の成長は親として嬉（うれ）しいし幸せそうな笑顔を見るとこっちまであたたかい気持ちになる。こらからも人として嫁（女）として母としてどんどん素敵に歳を重ねて行ってね。でも、結実が何歳になろうがあなたは私の大事な娘なんで何かあったら甘えて来てね。お誕生日おめでとう」と結実にメッセージを寄せ、「韓国に一緒に行って撮ったプリクラ」を披露した。

結実の父はお笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右。圭右は１９９５年に同期芸人だった祐佳と結婚し、２児をもうけるも、２０１７年に離婚。１９年に一般女性と再婚し、２０年に男児が誕生している。