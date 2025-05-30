男女４人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギターを担当する長屋晴子が、アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理との仲良しショットを公開した。

長屋は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「お誕生日ガールあいり やっと一緒にライブできたね」と記し、１２日に３２歳の誕生日を迎えた鈴木の誕生日を祝った様子や、鈴木を顔を寄せたキュートなツーショットなどをアップ。

「あのときナンパした自分を撫で回したいな、よくやった！ 私の太陽。自慢の友。いつもありがとう、絶対またライブするぞ！！！」とつづった。

この投稿には「めっちゃ最高だった いつかアイナ含めて３マンしてほしいです」「いつか見たいなあと思っていた対バンだったので本当に嬉しかったし楽しかったです 仲良しで楽しそうで、でもバチバチで、忘れらない日になりました」「お互いリスペクトし合ってるのがすごく伝わってきて本当に素敵な関係」「愛理ちゃんを今後ともよろしくお願いします」「晴ちゃん 愛理をナンパしてくれてありがとう」「最強の２人！いい写真ばっかり」などのコメントが寄せられた。