ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 48452.24（-11.48 -0.02%）
ナスダック 24057.74（+41.72 +0.17%）
CME日経平均先物 59265（大証終比：-325 -0.55%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.307（+0.024）
30年債 4.929（+0.031）
期待インフレ率 2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.509（+0.037）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.68（+3.39 +3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4813.90（-9.70 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
74009.25（-855.70 -1.14%）
（円建・参考値）
1178万2273円（-136227 -1.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48452.24（-11.48 -0.02%）
ナスダック 24057.74（+41.72 +0.17%）
CME日経平均先物 59265（大証終比：-325 -0.55%）
欧州株式16日終値
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.307（+0.024）
30年債 4.929（+0.031）
期待インフレ率 2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.509（+0.037）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.68（+3.39 +3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4813.90（-9.70 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
74009.25（-855.70 -1.14%）
（円建・参考値）
1178万2273円（-136227 -1.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ