NY株式16日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　48452.24（-11.48　-0.02%）
ナスダック　　　24057.74（+41.72　+0.17%）
CME日経平均先物　59265（大証終比：-325　-0.55%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10589.99（+30.41　+0.29%）
独DAX　 24154.47（+87.77　+0.36%）
仏CAC40　 8262.70（-11.87　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.774（+0.012）
10年債　 　4.307（+0.024）
30年債　 　4.929（+0.031）
期待インフレ率　 　2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.011）
英　国　　4.847（+0.033）
カナダ　　3.509（+0.037）
豪　州　　4.955（+0.025）
日　本　　2.402（-0.010）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.68（+3.39　+3.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4813.90（-9.70　-0.20%）

ビットコイン（ドル）
74009.25（-855.70　-1.14%）
（円建・参考値）
1178万2273円（-136227　-1.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ