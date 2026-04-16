ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、ロシア軍は１５日夜から１６日朝にかけて、ウクライナ各地に無人機やミサイルによる大規模攻撃を実施した。

首都キーウや南部オデーサ、東部ドニプロで、１２歳の少年を含め少なくとも計１７人が死亡し、１００人超が負傷した。

今年に入ってから最も多くの民間人が犠牲になったとみられる。ウクライナ空軍によると、ロシア軍は１６日朝までの２４時間で弾道ミサイルと巡航ミサイルを計４４発、無人機を計６５９機発射した。このうちウクライナ側が迎撃できなかったミサイル１２発と無人機２０機が計２６か所に着弾した。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１６日、ＳＮＳに「我々はあらゆる手を尽くし、人命を守らなければならない」と投稿し、防空能力強化に向けた支援を友好国が約束通り履行するよう訴えた。

ロシアのプーチン大統領は、今月１２日の正教の復活祭に合わせて３２時間の停戦を一方的に表明。停戦期間は、ロシアとウクライナの双方が相手による停戦違反を主張して終了した。