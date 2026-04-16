「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、今季最多１０奪三振の好投で２勝目を挙げた。２日前の死球の影響で５年ぶりに投手に専念し、開幕から３登板連続クオリティスタート（ＱＳ。先発で６回以上、自責点３以下）を達成。規定投球回に到達し、防御率０・５０でリーグトップに立った。チームは３連勝で貯金を両リーグ最多の１０に積み上げた。

ピンチでギアを一気に上げた。適時打を許し、１点差に詰め寄られた五回のマウンド。なおも１死二、三塁の場面で大谷が１００マイル（約１６１キロ）超の剛球を連発した。

「１本で逆転されるところですし、しっかりと全力で抑える場面だった」

９番ファムを１６１・４キロ直球で空振り三振に斬ると、リンドアをこの日最速１６１・６キロで左直に仕留めた。続く六回は圧巻の三者連続空振り三振で、３年ぶりとなる１０奪三振を記録した。真骨頂を発揮し、本拠地を埋めた５万人の歓声を独り占め。２桁奪三振は３年ぶりとなった。

試練の登板だった。２日前の試合で右肩甲骨に死球を受けた。消えない患部の違和感。首脳陣からの「投手専念」の提案に「ちょっとびっくりしました」と大谷。エンゼルス時代の２１年５月２８日以来、５年ぶりの“一刀流”出場。自身初の「ジャッキー・ロビンソン・デー」の登板で全球団の永久欠番になっている「４２」をつけて力投した。

投打同時出場の時は息つく間もない慌ただしさだが、この日は味方の攻撃中に相手打者のデータをじっくり分析。「変な感じはしましたけど、しっかり集中してやれた」。直球主体の配球で連敗にあえぐ打線を牛耳った。ロバーツ監督は「彼が一つのことに集中して投げている姿を見るのは本当にいいものだ」と好投をたたえた。

開幕から３登板連続でＱＳ達成。規定投球回に到達して防御率部門でトップに立った。「６回を投げるのは先発として大事。一つの目安」。日本人投手悲願のサイ・ヤング賞に向かって大谷が腕を振る。