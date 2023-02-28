◇セ・リーグ 阪神3―4巨人（2026年4月16日 甲子園）

またしても、初回につまずいた。阪神・ルーカスがいきなり先頭の松本にストレートの四球。続く佐々木も歩かせてしまう。1死取ったのもつかの間、4番ダルベックには甘く入ったスライダーを左翼へ放り込まれた。スコアボードに重すぎる3点が刻まれた。

「初回の入り方が悪く、いい仕事ができないことが続いている。今日に関しても、何かこう、しっくりこない部分があったので、早く問題を見つけて、取り組んで初回からしっかり投げられるようにと思っている」

今季から虎の一員になった左腕は、不安定な立ち上がりを重く受け止めた。初登板から3試合全てで最初の回に失点を許している。

「アメリカでもだいたい、（先発と中継ぎの登板数が）半々ぐらいだと思う。どちらをするにしても違和感があるわけでもないし、中継ぎだとしてもあんなふうに最初に点を取られていたら問題だと思う。2回以降はある程度できたと思うので、初回を気をつけたい」

前日の雨天中止によるスライド登板の影響は「関係ないと思っている」と言い訳にしなかった。出だしの独り相撲が響き、2敗目。またも来日初勝利を逃した。

チームが初回に先制を許したのはこれで6試合目。そのうち5試合で敗れている。先行すれば8戦無敗の猛虎だが、ゲーム開始直後にビハインドを背負うと苦戦が浮き彫りになる。この日の反撃もあと1点届かなかった。

藤川監督は、ルーカスについて「まあ気にせず慣れていくことですね。4月ですから。どんな選手でも簡単ではないと思いますので」と責めなかった。威力ある直球と切れ味鋭いスライダーを軸とする高い奪三振能力は、リーグ連覇へ不可欠なピース。目覚めのときを、長い目で見守る。（倉世古 洋平）