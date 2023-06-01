「世帯年収が増えた」5年連続増加　「今年のGW予定なし」は4割超

世帯収入が増えた人が5年連続で増加。

一方で、ゴールデンウイークに予定がないという人は4割を超えました。

皆さんの年収は増えましたか、減りましたか？

明治安田生命保険が16日に発表した家計に関するアンケート調査では、2025年と比べて世帯収入が「増えた」と回答した人は28.4％で3.1ポイント上昇。

理由として、6割以上の人が「賃上げで給料が上がったため」と回答しています。

また、夫のおこづかいは3万6000円余りとなり、3年ぶりに3万5000円を超えました。

“夫の財布を通じた好循環”が日本経済を下支えする可能性があると分析しています。

一方で、インテージが発表した調査では、2026年のゴールデンウイークをどう過ごすのか聞いたところ、「予定がない」と回答した人が最も多い41.2％に。

次いで「自宅で過ごす」、「外食に行く」など、控えめに過ごす人が多いようです。

ゴールデンウイークにかける予算は1人当たり平均2万7660円で2025年に比べて1500円ほど減少。

予算を減らした理由として物価高や円安を挙げた人が49.2％と最も多くなりました。