京都府南丹市で、先月から行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして逮捕された父親が、殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。

死体遺棄の疑いで逮捕された、南丹市園部町の安達優季容疑者は、先月下旬から4月13日までの間に、息子の安達結希くんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。

結希くんは、先月23日から行方が分からなくなっていましたが、今月13日に、園部町内の山林で死亡しているのが見つかりました。

警察は15日から、結希くんの自宅の敷地内を家宅捜索するとともに、任意で安達容疑者から事情を聞いていました。警察によりますと、安達容疑者が、遺体が見つかった山林以外の場所にも遺体を遺棄し、そこから移動させたとみられるということです。ただ、具体的な場所や日時については、現時点では分かっていません。

調べに対し安達容疑者は、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているほか、捜査関係者によりますと、殺害についても関与を認める供述をしているということです。

警察は、安達容疑者が結希くんの死亡にも何らかの関与があるとみて、慎重に調べを進めています。