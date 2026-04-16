【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル主要紙ハアレツなどは１６日、イスラエル軍が同日夜（日本時間１７日未明）から、レバノンの親イラン勢力ヒズボラとの戦闘を停止する予定だと報じた。

複数の軍高官の話として伝えた。米国のトランプ大統領は１５日、自身のＳＮＳでイスラエルとレバノンの首脳が１６日に会談するとしていたが、レバノン側は会談を拒否する姿勢を見せていた。

ハアレツによると、イスラエル軍はレバノン南部に展開中の部隊に対し、戦闘停止に備えるよう指示を出した。首脳会談実施に向けての地ならしとみられる。

レバノンの戦闘が米国とイランの戦闘終結への協議に悪影響を及ぼしかねないため、会談は米国の仲介で準備が進められてきた。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とレバノンのジュゼフ・アウン大統領が電話会談する予定だった。

しかし、民放レバノン放送によると、アウン氏は１６日、米国のルビオ国務長官に、イスラエルが戦闘を停止しないことを理由に会談の拒否を伝えた。その後、アウン氏はトランプ氏と電話会談し、トランプ氏はＳＮＳに「両首脳は１０日間の停戦で合意した」と投稿した。

イスラエル軍は１５日、過去２４時間でヒズボラの拠点２００か所以上を攻撃したと発表。１６日には、さらなる攻撃も予告していた。戦闘停止に伴い首脳会談が行われ、本格的な停戦に向かうかどうかが焦点となる。