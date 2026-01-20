歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、新しい宣材写真を撮影したと報告した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「新しい宣材写真を撮ってもらいました。ちょっと背筋伸ばして」とうれしそう。「Ｎｅｗ ｈｅａｄｓｈｏｔｓ．Ｊｕｓｔ ｇｅｔｔｉｎｇ ｓｔａｒｔｅｄ．」と英語でつづり、気持ちを新たにしていた。

吸い込まれそうな大きな瞳が特徴的。フォロワーは「素敵です」「本当にゴージャス」の声を寄せた。

花は、今月７日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。「父が５７歳の時の子で。父は３回結婚していて。兄が４人いて、一番上の長男（眞木蔵人）の娘と私は１個（歳）しか違わなくて」と説明した。また「普段は外資系のＯＬをしてる」と自己紹介。今年に入って大手事務所・ホリプロに所属し、会社員との二刀流で芸能活動をスタートさせた。

マイク眞木は、初婚だった女優の前田美波里との間に俳優の長男・蔵人が誕生。２人目の元妻（一般女性）との間にプロサーファーの次男・勇人と同じくプロサーファーの三男・泰人が誕生。３人目である現在の妻・加奈子さんとの間に四男の優人さんと花が生まれた。