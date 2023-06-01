ヘグセス国防長官　イランに圧力「合意に応じなければ作戦再開」「船舶を脅すのは海賊行為だ」イランに圧力

アメリカのヘグセス国防長官は16日、イランが和平合意に応じない場合はアメリカ軍が「イランの港湾などの封鎖を継続し、軍事作戦を再開できるよう最大限の態勢を整えている」と警告しました。

ヘグセス国防長官：

我々は、イランの重要な軍民両用インフラ、残存する発電施設、そしてエネルギー産業を標的として発射準備を整えている。できれば実行は避けたいが、大統領の命令とボタン一つで即座に行動に移す準備はできている。

ヘグセス国防長官は会見で、「イランはホルムズ海峡を支配していると公言したいだろうが、イランには海軍もなく何も支配できない。国際水域を合法的に航行する船舶にミサイルやドローンを撃ち込むと脅すことは、海賊行為だ」と非難しました。

そのうえで、「イランが誤った選択をすれば、イラン港湾などの封鎖に加え、インフラや電力、エネルギー施設への爆撃が待っている」と圧力を強めました。

また、ケイン統合参謀本部議長は、イランの港湾封鎖を開始した13日以降、13隻の船舶がアメリカ軍の指示に従い引き返したと明らかにし、封鎖に従わない場合は「武力行使」も辞さない考えを示しました。