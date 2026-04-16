「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）

ヤクルトが今季２度目の４連勝。６回３安打無失点の先発・松本健の後を受けたリリーフ３投手が無失点つないで、完封勝利を挙げた。

今季はここまで１６試合で１２勝の内容は、１点差が４勝、２点差が５勝、３点差が１勝。僅差の試合をモノにしてきている。池山監督は「当然、自信にしていってもらえると思ってるので。こういうしびれたゲームの中で打った守ったっていうのが、今後は絶対力になると思うし。そういう力になるっていうのは自分自身の経験でも思ってます。こういう接戦をもぎ取る、勝ち切るっていうのが、１つのテーマになってくると思います」と手応えを口にする。

快進撃の中でも投手陣の奮闘が目立つ。昨季までチームに“いなかった”３投手が貴重な働きを見せている。キハダ、リランソの新外国人コンビと、開幕前に支配下登録された広沢だ。

１６日は七回をリランソが１回無安打無失点。１３球中１２球を直球で押したように、１５０キロ台中盤の直球を主体とするパワータイプだ。

来日後はオープン戦の７試合、開幕後の５試合を合わせて計１２試合で無失点。メジャー経験はないものの、マイナーでリリーフとして経験を積んだ３１歳の苦労人が、日本で才能を開花させようとしている。

九回は１５０キロ超の直球を投じる左腕・キハダが１回無失点。初登板から無失点のまま、７試合連続セーブのプロ野球記録に並んだ。「一つ一つ続けていくのが大事なので。それは凄くうれしい」と表情を緩めた。

新守護神は昨季までエンゼルスでプレーし、メジャー通算１４０試合全てでリリーフ登板した左腕。好きな食べ物は「ヤキニコ（焼肉）」と言い、「既に日本が好きなので」と新天地になじんでいる。

両外国人とともに、広沢の活躍も見逃せない。２０２４年育成ドラフト２位で入団した１９３センチの長身右腕は、開幕から中継ぎで５試合無失点。５日・中日戦でプロ初勝利を挙げている。

“新戦力３投手”に加えて、昨季までチームを支えてきた星、木沢、荘司らリリーフ陣も健在。枚数も豊富なだけに、ヤクルトの安定した戦いぶりは続きそうだ。