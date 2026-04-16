○ ヤクルト 2 − 0 DeNA ●

＜5回戦・神宮＞

16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と辻発彦氏が、3回に失点に繋がる落球をしたDeNA・ヒュンメルの守備について言及した。

2番・レフトでスタメン出場したヒュンメルは、初回サンタナの放ったレフトフライをダッシュしてギリギリでキャッチしたが、0−1の3回二死二塁の場面では、岩田幸宏が放ったレフトフライを落球。二塁走者・オスナの生還を許した。

平石氏は「風がちょっと強かったんですよ。初回のフライも高く上がって難しいんですけど、捕り方を見ると危なかった。怪しかった。次のフライが2球目なんですよ。顔に当てての落球なんですよね。今季ヤクルトにこの試合前まで、1回も勝っていない中で2点目。ものすごく大きな失点になったと思いますよね」と苦言を呈した。

辻氏は「最初のフライは薄暮なんだよね。打ったキャッチャーもわからない感じなので、わかるんですけど。2つ目はものすごくダッシュしているから、ボールがものすごく揺れていると思いますよ」と指摘すると、平石氏は「プロですから絶対に捕らないといけない」と喝を入れた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』