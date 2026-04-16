１４日（日本時間１５日）にドジャースタジアムで開催された「ドジャース−メッツ」戦で、ドジャースの山本由伸投手が先発。八回途中１失点の快投でチームに連勝を呼び込んだ。四回には空中を高く飛ぶアクロバティックなフィールディングを見せ、現地実況も思わず「マトリックス！」と大興奮。ＭＬＢ公式ＳＮＳも驚きを伝えた。

四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へトスしたが、ボールが高く浮いてそれてしまった。だが山本は一塁ベースへ走り込みながらジャンプしてキャッチ。そのまま軽やかに一塁ベースを踏んだ。フリーマンも思わず安堵の笑みを浮かべ、山本も笑顔。最後はグラブでタッチをかわした。

山本の身体能力の高さが垣間見えたシーンに、現地実況は「ワォ！」「ヘッヘッヘッヘッ」と驚きすぎて笑い。「いいね！すごい。マトリックスみたいだ！」「山本の信じられないプレー」と驚いた。ＭＬＢ公式も「Ａｉｒ Ｙｏｓｈｉ！」「ヨシノブ・ヤマモトも思わず笑った」と写真を添えて衝撃を伝えた。

一歩間違えればアクシデントにもつながりかねないヒヤリとするプレーだったが、山本は着地の瞬間もしっかりとベースを見ており、「普通です」とサラリと言ってのけていた。