プレゼントへの酷評を引きずり、すっかりトーンダウンしたひでおは、なつこへのそっけない態度で周囲を困惑させた。

【映像】元グラドルに面と向かってキレる「ごくせん」俳優（実際のシーン）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

デートの相手が酷評主のなつこに決まると、ひでおは不機嫌な態度を見せた。なつこが気を使って話しかけるも、終始そっけない態度のひでお。その態度にスタジオの玉城ティナは「ひでお、37歳でしょ！？」とツッコミを入れていた。

重たい空気の中、プレゼントの話になるとひでおは「悩んで、言われたからめっちゃショックやった」と気持ちを吐き出すと、なつこは笑顔で「ずっと引きずってるやん」とツッコミ。しかしひでおは表情を崩さず、「何だコイツって思った。なんでそんな平気で傷付ける言葉が言えるんだろうって」とバッサリ。なつこは自身を毒のあるツッコミを言うタイプだと明かし、悪意ではなくあくまで逆張りだったことを告白。

しかしひでおの怒りはまだ治らず、その際なつこがまさかつのプレゼントを「トラップ」と評したことにも「腹が立った」と言うと、なつこは「マジ？」「悪い感じでは言ってないよ」「面白くしようとして選んだのかなって、だったらそこの乗っかろうかなって」と弁解するも、ひでおの怒りは沈火した様子を見せなかった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。