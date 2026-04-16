2016年の熊本地震から10年。地元・熊本を拠点に活動しているスザンヌさん（39）の新たな挑戦とその思いを取材しました。

2015年に熊本に戻ったスザンヌさんは、タレント活動をしながらカフェ経営などを行っていました。しかし、2016年に起きた熊本地震がきっかけでカフェを閉店することになったといいます。そんなスザンヌさんは、2025年に70年続いていた旅館『龍栄荘』をリノベーションし、カフェが併設された旅館『KAWACHI BASE - 龍栄荘 -』をオープン。ここでは、パンやアパレルなどの販売も行っています。

■「こんなとこで働けたらいいな」 この旅館を選んだわけ

――なぜこの場所を選んだんですか？

「西区の方に旅館があります。そこは広いですよ」って言われて、じゃあ見てみようかなって思って見たのが、この『龍栄荘』で。“森みたいじゃん”、“ジブリの世界みたい”、“すごくステキ”と思って。帰りに見た夕日が涙が出るぐらいキレイで。“こんなところで働けたらいいな”と思って。

どれだけ『龍栄荘』が皆さんに愛されてたかとか、地域の皆さんにとって必要だった場所かっていうのを聞いて。元オーナーさんがどれだけ続けたかったけど、続けられなかったかっていう思いも聞いて。そういうことなら、“じゃあ私がやるしかない”っていうスイッチが入ってしまい、全然旅館業なんか考えたこともなかったんですけど、『龍栄荘』を旅館業として、また新たに再建して、河内町の皆さんに喜んでもらえるようなところを作りたいなって思ったのがきっかけで、やっぱり購入しようって決めて。

――リノベーションはいくらぐらいかかったんですか？

全部あわせたら1億5000万円以上はかかっていますね。

■「自分たちだけじゃない」熊本地震を振り返る

熊本地震は、2016年4月14日に『前震』、4月16日に『本震』が発生し、観測史上初めて震度7の揺れに2度見舞われました。地元・熊本を拠点に活動しているスザンヌさん、震災当時はどのような状況だったのか振り返ってもらいました。

――地震発生時にはどちらにいましたか？

（前震の時）私は福岡に仕事でいたんですけど。（地震の後、母親に）電話したら「めちゃくちゃ怖かったけど、まだ大丈夫だから仕事を続けておいで」って言ってもらって。ちょっと心配もあったんですけど、“私が今できることをやろう”っていうので、仕事を続けてたら本震が来た。

――自宅はどのような状態でしたか？

熊本に引っ越してきて、1年もたっていなかったので。家電製品とか、そういうものも買いそろえたばかりだったんですけど。家の中ってこんなに崩れ落ちちゃうんだっていうぐらい、ぐちゃぐちゃだったんですけど。結構皆さんおっしゃいますけど、自分たちよりもひどい被害にあっている人たちがいると思うから。自分たちだけじゃないんだなと思うと、そんなことも言えないしっていうので、黙々と片付けて。

■地元・熊本での活動に対する思い

――地元・熊本で旅館経営などの活動を行う理由や、思いを教えてください。

デビューして最初の頃とか特にそうだったんですけど、「熊本県出身のスザンヌです」っていうことで、熊本出身っていうことをいろんな方に紹介していただいて、『熊本県宣伝部長』とかにもさせていただいて。“熊本”っていうワードでいろんな番組にも呼んでいただいたりとかしたので。“熊本のために恩返ししたいな”っていう思いがずっとあった。40歳近くなって、これからあと何年生きられるのかなと思った時に、せっかくだったら熊本に恩返しできるチャンスかもしれないなということで、この『龍栄荘』を買い取って再建しました。

――この旅館には、どんな人に来てもらいたいですか？

熊本地震を経験して思うんですけど、やっぱり“いつでも帰ってこられる場所”っていうところ、“人の心のよりどころ”が必要だなと思うので。もちろん地元じゃなくても“ただいま”って言いたくなるような、そんな場所になったらいいなと思う。“居心地がいいカフェ”、“居心地がいい旅館”っていうのをコンセプトにしているので、そういうふうに思ってもらえる方に来ていただけたらうれしいなと思っています。