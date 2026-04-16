【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】怪物FWケイン、相手DFをハメた“一瞬の動き”

バイエルンのFWハリー・ケインが、圧巻のテクニックでレアル・マドリードの守備網をこじ開けた。怪物ストライカーが見せた、“一拍”が絶賛されている。

バイエルンは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝セカンドレグでレアル・マドリードと対戦。ケインはセンターフォワードとしてスタメン出場した。

試合はMFアルダ・ギュレルの開始36秒弾で幕を開けると、激しい撃ち合いに。するとバイエルンが、1ー2とビハインドで迎えた38分にエースがさすがのプレーを見せた。

人数をかけてレアル・マドリード陣内に攻め込んだバイエルンは、DFダヨ・ウパメカノが右サイドでルーズボールを回収。そのままドリブルで少し持ち運ぶと、右足でスルーパスを通した。これに反応したケインは、左足を伸ばしてトラップ。すぐにシュートを打つのではなく、DFガブリエウ・ミリトンが食いついたのを見て、一拍置いて相手の重心をずらし、最後は右足でゴール右隅へと流し込んだ。

技術と落ち着きが生んだ圧巻のゴールにアリアンツ・アレーナは歓喜。WOWOWで解説を務めた林陵平氏も「絶対決めるじゃん」と一言。さらに「ウパメカノのスルーパスも極上でしたし、あの後、ケインは落ち着きすぎ。普通だと余裕ない状態で、すぐに足を振りたくなる。でも落ち着いてるんですよ。一拍置いてるんで、コースができる。シュートがうますぎるんで入っちゃう」と解説した。

このゴールにABEMAのコメント欄やSNSも「エグいな」「ケインえぐいな」「落ち着きが半端ない」「チートじゃねーかよ」「流石のゴールマシーン」「とんでもないんだが」「バケモンすぎ」「恐ろしい」「なんであそこで間を作れるんだよ」「絶対決めるマン、今日もお仕事完了」など称賛の声が相次いだ。

この日のケインは1ゴール1アシストの活躍を見せてチームの勝利に貢献。逆転勝利を飾ったバイエルンは、2戦合計6ー4でベスト4進出を決めている。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）