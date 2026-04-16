俳優の新川優愛さん（32）が、平祐奈さん（27）、トラウデン直美さん（26）と共に、10代のミスコンテスト『2027ミス・ティーン・ジャパン』の開催発表会に登場しました。

今年で16回目の開催を迎えるコンテストは、13歳から19歳までを対象に、全国各地で地方大会を行い、選ばれたファイナリストが東京での決勝大会に挑みます。

去年に引き続き、応援アンバサダーと特別審査員を担当する新川さんは「今年もまたやらせていただけるということで、いい緊張感をもって臨めたらなと思っています」と話しました。

現在1児の母でもある新川さん。私生活では、子どもの挑戦を応援しているそうで、「自分の子どもがもうすぐ3歳になるので、自転車とか三輪車の練習を少し前からやっているんですけど、それがまだまだぎこちないんですけど、休みの日は後ろを押してじゃないけど、（子どもを）応援しています」と明かしました。

新川さんは、2019年に結婚を発表し、お相手が9歳年上で“ロケバス”のドライバーをしている男性だったことが話題に。2023年5月、第1子を出産したことを公表していました。

（4月16日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）