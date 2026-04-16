元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。見事な再起戦勝利を飾った那須川天心（27＝帝拳）の“SNSバッシング”を一喝した。

天心のエストラダ戦勝利を「フルマークでもおかしくない」と称賛した畑山氏。どうしても言いたいことがあった。

「天心、かわいそうにさあ。試合の2週間か3週間前くらいにテレビ出たらSNSでバッシング上がったんでしょ？“大丈夫か”みたいな」と切り出した。

天心は試合前、再起戦の1カ月前までテレビ出演していることを疑問視され、「ボクシングを広めたいし（求められた）役割をやっているだけ」と反論する場面もあった。

畑山氏は「そんなの自分がコンディション作ってテレビ出てんだからいいじゃん。SNSがごちゃごちゃと…」と擁護した。

渡嘉敷氏も「人気あるから敵も味方も多いのはしょうがない」とあきれ気味。

竹原氏は「テレビぐらいいいじゃん。普通の4回戦ボクサーは（試合の）2、3日前まで働いてるんだから。俺だってずっとやってた」と、ボクシング界の“常識”を明かした。